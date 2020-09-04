【美股分析】道指周四慘失800點　安聯：美股很容易再跌10%

本周四（3日）以科技股為首的美股遭遇洗倉式下跌，道指瀉807點，納指挫5%。安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian同日警告，如果投資者態度發生變化，美股則很可能走向回調。

El-Erian在訪問中指，全球央行實行量化寬鬆，由於聯儲局的刺激措施，投資者開始採取流動性策略，並逢低買入。但隨着市場基本面開始發揮作用，這種心態未來幾天內遭受考驗，「這將是一場拉鋸戰」。

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他提醒市場留意投資者的心態轉變。假如投資者心態回歸基本面，考慮到經濟前景不明朗，企業破產危機不斷加重，El-Erian認為，市場可能很容易再下跌10%，但這是否會發生變化還需要觀察。

他又指，目前美股不僅與美國經濟基本面脫鈎，而且與恐慌指數VIX、滅國國債和高收益市場脫鈎。年初至今，由科技股主導的納指升逾27%，標指升幅亦有7%，美股已經連續5個月上升，更是30年來最強勁8月份，El-Erian認為，市場已經出現了回調的時機。

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編輯：李勝男