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任天堂改造便攜式遊戲系統　80年代經典產品重現

科技 13:10 2020/09/04

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任天堂最近改造80年代推出的首款便攜式電子遊戲產品「Game & Watch」，推出Game & Watch: Super Mario Bros. 限量版，將於11月13日發售，售價為49.99美元（約387港元）。

任天堂最近為慶祝遊戲《Super Mario Bros.》（超級瑪利歐兄弟）35 週年，將一款曾於1980 年推出的首款便攜式電子遊戲產品「Game & Watch」改造，推出Game & Watch: Super Mario Bros. 限量版。

是次的Game & Watch: Super Mario Bros. 限量版，除了座枱鐘功能外，還包括3 款內置遊戲：《Super Mario Bros.》、《Super Mario Bros. 2》，以及主角變成了 Mario 的經典 Game & Watch 遊戲《Ball》。

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在設計方面，就加入了彩色 LCD 顯示屏幕，以及改用 USB-C 充電接口，充電3.5小時，續航力達 8 小時。另外沿用舊有的機身設計，有十字方向鍵，以及A、B 、暫停/設置按鍵等。

任天堂指，該Game & Watch Super Mario Bros. 會於11月13日發售，售價為49.99美元（約387港元）。

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責任編輯：張寶燕

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