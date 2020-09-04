美股高位洗倉式急挫 3月跌市重演？

隔夜美股急挫，早前的升市火車頭的科技股成今次的跌市元凶，科技股現洗倉式下跌，強勢股蘋果（Apple）及特斯拉（Tesla）重挫。美股突現恐慌性下挫，市場憂慮會否重演3月時的大跌市。

周二美股突現大跌市，道指曾跌千點，收市仍跌逾800點；標指亦跌3.5%，為6月初以來最大跌幅；科技股為跌幅重災區，納指更重挫5%。

Tesla近乎見熊 蘋果單日市值損失破紀錄

Tesla受累最大外部股東、基金公司Baillie Gifford被逼減持Tesla持股，股價連日重挫。3日間已由周二的高位累跌19%，幾乎已跌入高位回落兩成的技術熊市水平。

相關文章：【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持 股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）

另一強勢股蘋果，周四亦急挫8%，單日蒸發近1,800億美元，為美股史上上市公司最大的單日市值損失。強勢股齊齊突然重挫，令市場憂慮獲利盤湧現拖累股市轉勢。

事實上，在剛過去的8月美股一片昇平，股市大漲，標指月內勁升7%，創出逾30年以來表現最佳的8月份，期內標指及納指雙雙屢創新高。隔夜美股突然再現大跌市，令投資者憂慮是單次調整還是跌市開瑞。

相關文章：【港股分析】全球股市8月升勢34年最強 港股為何大落後？

於6月11日，美股亦曾出現裂口急挫，標指挫6%。當日聯儲局主席鮑威爾發表講，暗示看淡經濟，加上當時疫情的困擾，拖累股市急跌。惟其後幾日美股即抽升，美股重回升軌。

投資者更憂慮的是今次的跌勢會否是開始轉勢，並重演3月份時大跌市的惡夢。於2月份美股本來亦是屢創新高的強勢，惟新冠肺炎疫情席捲全球，憂疫情拖累經濟，美股急挫，並出現歷來最快的熊市。標指在短短一個月間，由高位急挫35%，到3月底才見底。

美股自收復3月份的跌市，並屢創新高，由3月份的低位，升至周三的高位，標指已累升6成，科技股領漲大市，納指的升勢更凌厲，達8成。市場錄得巨額升幅後，獲利盤湧現，隔夜美股突然急挫。

美股高位料波動大 疫情選情左右大市

美股走出低谷後，由4月起已連升5個月。市場分析指出，8月份美股創出佳績再破頂後，投資者拋售強勢股獲利為預期之內，並預期市場將由亢奮回歸至正常狀態。

短期左右美股走向的消息將會是疫情及疫苗的消息，以及總統大選的選情。現時美股仍在相對高位，由各項消息的牽引，預計美股波動幅度會回升，起碼直至秋季，惟未預期會出現3月份的大跌市。

責任編輯：錢家鋒