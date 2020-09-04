【新股IPO】京東旗下京東數科終止兩券商上市輔導　公司：不影響上市進程

▲ 京東（09618）旗下京東數科擬在內地科創板上市。

京東 （09618） 旗下京東數科擬在內地科創板上市及港股兩地上市。北京證監局披露，京東數科於上月26日終止中信証券 （06030） 、華菁証券的上市輔導。不過，京東數科回應指，此事不會影響上市輔導進程。國泰君安、五礦証券仍為其輔導券商。京東中午仍跌逾5%。

內媒引述兩份文件內容顯示，京東數科與華菁證券、中信証券於2020年6月28日簽署了發行上市輔導協議，京東數科聘請華菁證券、中信証券擔任首次公開發行並上市的輔導機構。現經雙方協商一致，雙方決定終止原簽署的輔導協議，輔導協議自終止輔導協議生效之日起終止履行。兩份終止輔導協議書的簽字時間均為8月26日。

根據官網，京東數科是一家致力於以AI驅動產業數字化的新型科技公司。截至目前，公司完成了在AI技術、機器人、數字營銷、智能城市、金融科技等領域布局。

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編輯：吳敏芳