▲ 【美國示威】華盛頓黑人遭警擊斃 警隊改革後首有錄影

美國華盛頓特區警隊改革後，仍發生懷疑警暴事件。警方發布的穿戴式攝影機影像顯示，一名白人警察擊斃一名黑人年青男子，為改革後首次拍攝到警員開槍擊斃疑犯。消息指，該男子手無寸鐵，在警察開槍時逃跑。事件觸發示威，示威者抗議警察使用過度武力。

警方表示，巡邏警員一直在尋找一名據報攜帶了槍的男子，發生槍擊前已知道該男子是18歲的迪翁凱（Deon Kay）。警察局長紐瑟姆（Peter Newsham）指，當警員走近疑犯的汽車時，迪翁凱和另一名疑犯下車逃跑。

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紐瑟姆續稱，警員拘捕一名疑犯後，有人目擊，該名警察轉身持槍指向迪翁凱，因他看見迪翁凱扔掉了槍。警員開槍後，他將垂死的迪翁凱交給其他警員處理，繼續搜索迪翁凱扔掉的槍。

由警方片刻中可見，迪翁凱向持槍的警員大叫「不要動，不要動」，槍聲響起後，迪翁凱倒地並大喊大叫；另一名警察指向一個方向，開槍的警員立即朝該方向跑，嘗試找回迪翁凱的槍。

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紐瑟姆強調，警方發放片段，是用以應對「大量錯誤的訊息」，否則可能導致「整個城市更混亂」。

示威者周四（3日）聚集在市長鮑澤（Muriel Bowser）的住所外，要求他解僱警長。參與示威的女子指，自己是住在城市內的黑人，厭倦了看到黑人被殺。

華盛頓特區警隊改革的新規定要求，在2016年12月起，警察必須在巡邏時佩戴攝錄機，並在發生槍擊後的5日內，將片段交受害者的家人。

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責任編輯：鄧燕君