【科網股】星展：科網股急跌無關基本面　聰明錢是時候買入

▲ 科技股回吐下，星展反認為是買入時機。

美國科技股洗倉式急跌，納指瀉5%，拖累本港科網股急挫，阿里巴巴 （09988） 半日跌近5%，騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 跌逾3%。星展香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏認為，中國互聯網行業下半年向好，尤其電商、遊戲勢頭強勁，看不到目前的回調與基本因素有關，科網股股價短綫或受市場氣氛影響，但下半年基本面並沒有發生變化，聰明的資金應該在此時買入。

譚紫宏表示，現時市場共識電商、遊戲是下半年增長最快的兩個子板塊，下半年增長料達46%、25%，電商平台加速向低綫城市滲透，同時電子消費品、雜貨驅動網購復甦。網絡遊戲方面，《王者榮耀》、《和平精英》依然活躍，同時騰訊旗下《英雄聯盟》手遊、《地下城與勇士》手遊，網易旗下《哈利波特：魔法覺醒》等重磅手遊料於下半年推出，將推動遊戲收入增長。

▲ 星展譚紫宏認為，目前科技股回調與基本面無關，下半年基本面無改變，料好大機會反彈。

近期美國、印度相繼對中資App出手，譚紫宏認為，騰訊WeChat美國用戶佔比不足3%，美國相關收入僅佔2%至3%，現時仍不清楚美國制裁內容，但假設騰訊遊戲相關業務也受制裁，對騰訊收入影響亦僅為低單位數，而印度收入更少，實際影響有限。

該行在電商領域傾向阿里巴巴、京東 （09618） ，在遊戲領域看好騰訊、網易 （09999） ，同時對美團點評下半年收入前景樂觀。

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記者：陳健婷