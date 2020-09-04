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【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享）

即市財經 13:00 2020/09/04

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受美國科網股隔夜爆發小股災拖累，以ATMX為首的中概科技股今早一度急瀉，半日跌幅顯著收窄，驟看中概科網股抗跌力似較美股同業稍強。

...

欄名 : 交易講場

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