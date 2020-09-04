【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享） 即市財經 13:00 2020/09/04 分享： 受美國科網股隔夜爆發小股災拖累，以ATMX為首的中概科技股今早一度急瀉，半日跌幅顯著收窄，驟看中概科網股抗跌力似較美股同業稍強。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享） 2020/09/03 【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享） 【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享） 2020/09/02 【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享） 【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂） 2020/09/01 【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂） 【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享） 2020/08/31 【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享） 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 2020/08/28 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 美股 香港股票 納斯達克綜合指數 恒生科技指數 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 撈底 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入