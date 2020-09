【宏觀中國】消費促進月效應　商務部：9月消費增長迎來新高潮

中國將於9月9日至10月8日期間,在全國舉行「消費促進月」活動,利用傳統的「金九銀十」消費旺季,催谷內需。

中國商務部消費促進司副司長王斌表示,中國消費潛力不斷釋放,消費升級持續推進,消費市場總體延續平穩回升態勢,會在9月消費增長掀起新高潮。

資料顯示,該活動在全國已有35個省區市的179個重點城市參加,綫上綫下的重點活動達2,800多個。以北京為例,在9月8日當天會發放140萬張消費券,其中綫下餐飲購物消費券有100萬張,並於9月19日再發放一批。

當局大力催谷綫下消費,皆因之前公布數據顯示其復甦進度慢於預期,部分耐用消費品降幅較大。之前官方公布首7個月社會消費品零售總額的跌幅已較前期收窄不少,仍按年下降9.9%,單是7月則倒退1.1%。

記者:林衛