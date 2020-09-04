【宏觀中國】消費促進月效應　商務部：9月消費增長迎來新高潮

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中國將於9月9日至10月8日期間，在全國舉行「消費促進月」活動，利用傳統的「金九銀十」消費旺季，催谷內需。
中國商務部消費促進司副司長王斌表示，中國消費潛力不斷釋放，消費升級持續推進，消費市場總體延續平穩回升態勢，會在9月消費增長掀起新高潮。
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資料顯示，該活動在全國已有35個省區市的179個重點城市參加，綫上綫下的重點活動達2,800多個。以北京為例，在9月8日當天會發放140萬張消費券，其中綫下餐飲購物消費券有100萬張，並於9月19日再發放一批。
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當局大力催谷綫下消費，皆因之前公布數據顯示其復甦進度慢於預期，部分耐用消費品降幅較大。之前官方公布首7個月社會消費品零售總額的跌幅已較前期收窄不少，仍按年下降9.9%，單是7月則倒退1.1%。
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記者：林衛