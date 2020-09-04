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【全民檢測】港府延長普及社區檢測計劃至9月11日　部分檢測中心關閉

即市財經 11:56 2020/09/04

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港府推行自願全民檢測的「普及社區檢測計劃」，原訂日期為9月1日至7日，為期7日。公務員事務局長聶德權、食物及衛生局局長陳肇始周五（4日）見傳媒，宣布延長「普及社區檢測計劃」4日，至9月11日結束。港府公布，至周五早上11時，累計有91.7萬人登記參與，並完成52.1萬個採樣。

聶德權指，延長普及社區檢測計劃是因應檢測中心運作和市民需求，在延長全民檢測期間，有19個檢測中心會停止運作，另外122個社區檢測中心仍會運作，市民可明日登記新增時間。

他強調，整個普及社區檢測計劃不會多於14天。

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