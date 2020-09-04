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【Tesla股價】Tesla高位累跌19%　隨時有機會「見熊」

即市財經 11:48 2020/09/04

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【Tesla股價】Tesla高位累跌19%　隨時有機會「見熊」

特斯拉Tesla（美︰TSLA）股價昨續挫9%，收報407美元，盤後跌勢未止，股價再跌6.5%，報380.4美元，若Tesla股價今晚續跌，隨時有機會步入技術性熊市。

Tesla股價自見502.49美元後大幅回調，若按收市價407美元計算，股價已由高位累跌95美元或19%，接近步入高位跌20%的技術性熊市。若以盤後價380.4美元計算，則已累跌24%。一旦Tesla股價仍未止跌，隨時有機會見熊。

Tesla股價拆細後，先有配股套現消息，再有英國資產管理公司Baillie Gifford減持，拖累Tesla股價連跌3日，於高位後大幅調整。

消息面方面，GLJ Research CEO Gordon Johnson參加了一場與《特斯拉日報》Rob Maurer的現場辯論。Gordon Johnson表示，對Telsa及其電動車持懷疑態度，認為該公司股價的目標價為19美元。

【美股暴跌】基金Baillie Gifford股災前沽Tesla　曾投資阿里巴巴大賺10倍

【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%

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責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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