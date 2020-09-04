【美股跌市】市場轉考慮基本因素　安聯：美股可能再輕易地下跌10%

▲ 美股昨夜急挫，科技股重傷。

美股昨夜急挫，科技股重傷。安聯首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）表示，隨著市場更多地考慮基本因素，投資者對市場的態度在接下來的交易日將受到考驗，美股可能再輕易地跌10%。

埃里安表示，聯儲局採取的刺激措施，令投資者對市場採取了流動性策略，並逢低買入，但隨著市場基本面開始發揮作用，這種心態未來幾天將受到考驗。若投資者態度轉變，美股可能會進入調整區域。

埃里安指出，如果人們開始考慮基本因素的話，美股可能很輕易再下跌10%，但會否發生變化仍需要觀察。

他又指，當前美股市場不僅仍與美國經濟脫鉤，而且也與VIX、國債和當前水平的高收益市場脫鉤。他稱，隨著科技股權重高的納斯達克指數雙位數上升，基準指數上漲近7%，美國股市在連續5個月的上升和數十年來最強勁的8月份之後，出現回調的時機已經成熟。

在近一個月前，埃里安曾警告，大規模企業破產可能會結束大市從上半年低位反彈的勢頭。

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編輯：吳敏芳