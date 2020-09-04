【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬

澳洲早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，移民澳洲成為熱門話題。澳媒報道指，澳洲政府為吸引香港商界人才，澳洲政府成立一支「突擊隊」作招攬，以壯大澳洲金融服務業、金融科技業等。

《澳洲金融評論報》報道指，澳洲總理莫理森（Scott Morrison）政府成立一支有政府及私人企業專家的隊伍，作為「突擊隊」招攬香港、美國、英國及新加坡的專才。

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報道指，「突擊隊」由澳洲地產委員會前主席Peter Verwer領軍，成員亦包括聯邦政府多名高級官員。

澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）指，澳洲在經濟、衛生及社會上相對成功，有吸引力招攬專才及投資。

杜吉表示，政府會利用海外的網絡，包括澳洲在外地的僑民，去幫助尋找機會。

報道指，莫理森政府希望吸引專才及投資，以壯大澳洲本地製造業、金融服務業、金融科技業和衛生行業。

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責任編輯：林嘉莉