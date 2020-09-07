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【人造肉趨勢】蓋茨李嘉誠猛人齊投資　人造肉行業錢途無限？（iMoney專題）

即市財經 05:55 2020/09/07

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人造肉近年成為投資界熱潮。

根據《iMoney》報導，近10年人造肉（或稱替代蛋白質Alterantive protein）成為初創界的新領域，估計現時全球人造肉相關的初創，已超過1,000間。較早「出道」的一批如創於2009年的Beyond Meat及成立於2011年的Impossible Foods，兩間已成為行內龍頭，前者去年更在美國納斯達克（Nasdaq）上巿；後者則進行了多輪融資，估計巿值達40億（美元，下同）。

人造肉有望跟真肉競爭。製造及生產人造肉的技術愈見成熟，製品不論在外型、口感、味道及營養更接近真肉。難分真假讓人造肉被消費者接受，背後的環保意識更成為賣點，有行業調研機構Lux Research就預測全球人造肉巿場到2024年將達120億元。而幾間私人銀行如巴克萊、瑞銀及摩根大通預期這行業未來10年，其規模將達將以每年31%的幅度增長，達40至1,400億元。

前景被看好或為推動環保，人造肉這行頭吸引不少投資者進場。自2017年，人造肉這個領域就吸納了5.4億元的資金，投資者中不乏有名的Andreesen Horowitz， Kleiner Perkins， Khosla Ventures、新加坡主權基金淡馬錫、瑞銀集團、李嘉誠旗下維港投資等，而微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）更是人造肉的長期投資者。估計有200個投資基金已入場。

眾多投資機構中，Lever VC是少有專注替代蛋白質行業的創投基金，近月初次募資獲2,300萬元。《iMoney》電郵訪問該基金營運合夥人Nick Cooney（下簡稱Cooney），他表示，Lever VC是第一個完全專注於全球替代蛋白質行業的傳統結構創投基金。他自己是行內專家，來自美國賓夕凡尼亞的他，早在2005年創立減少農場動物受苦的非牟利機構The Humane League，一直推動人造肉，於2016年有份創立「好食品研究所」（The Good Food Institute），成為行內調研及推動人造肉的機構。

Lever VC的七成資金來自香港及亞洲家族辦公室。Cooney表示，其中重要投資者包括香港金融服務公司意博金融（VSFG），旗下子公司為基金的普通合夥人。據知，VSFG創辦人之一諸承譽早已有投資人造肉公司如Beyond Meat、Impossible Foods及Memphis Meats等。Cooney指基金的投資者：「部份家族辦公室有興趣投資到Lever VC，是因為過去紀錄，包括我們的專業知識及金錢回報；第二，有投資者家族因經營餐飲生意，早已掌握人造肉的興起而投資。」

究竟有幾好回報？Cooney指不少人認識已上巿的Beyond Meat，但其實還有很多人造肉公司，他們基金追蹤到全球就有超過1,200間。現時以植物類人造肉初創公司較多，大部份在美國，中國有大約20間，歐洲大約200間，亦有來自新加坡、泰國、馬來西亞、日本、南韓、菲律賓等地的。他指基金動用500萬元投資到一些公司，12個月內增長1.4倍，內部回報率（IRR）達83%。

至於投資人造肉公司的風險，Cooney指跟投資科技類如手機應用程式等公司有所不同，即預期大部份初創會失敗，當中只有一個大贏家，「但研發植物類人造肉（Plant-based meat）公司因不能推出產品而失敗的並不多，反而最多出現情況是，產品銷量不濟，所以投資人造肉公司的風險，多是機會成本，即公司能否快速成長、產品回報有幾高、以及競爭對手的影響。」

 

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撰文：鄭靜珊、楊子瑩

編輯：謝克迪

基金 食品 經濟

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