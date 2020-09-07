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【人造肉趨勢】美國龍頭公司Beyond Meat　上市不足年半股價倍升（iMoney專題）

即市財經 05:55 2020/09/07

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人造肉公司Beyond Meat股價較招股價仍然倍升。

要講人造肉，不能不提美國龍頭人造肉公司Beyond Meat，香港人對此品牌也許不太陌生，因為在超巿及網購平台HKTVmall都可以買到Beyond Meat的人造肉，包括碎牛肉、腸仔及免治牛肉扒，但價錢並不太平民，以Beyond Meat熱狗腸為例，4條腸賣90多元；一盒一磅的免治人造牛肉大約120元，同樣美國入口的真肉免治牛賣約80元，人造肉貴真肉三分一。事實上，不論在香港或外國，人造肉價格均高於真肉。

回頭說Beyond Meat，她是首間美國上巿的人造肉公司。當時有人形容，人造肉公司上巿是繼2000年科網熱後另一股熱潮的開始。去年5月該公司上巿，發行價25美元，當日大漲至65.75美元升了163%，創下自2008年金融危機以來最佳IPO首日表現。最高升至234.9美元，截至本周四（3日）收報129.8美元，仍然較發行價升近5倍。

Beyond Meat的創辦人是美國Ethan Brown，他本身做能源，對人造肉技術並不熟悉，真正的「創造者」是來自台灣、美國密蘇里大學生物工程及食物學系特聘教授謝富弘，他於九十年代已研究大豆蛋白食品加工，至2008年研製出「無雞肉雞柳」，不論口感、味道等與真雞肉無異。期後被Ethan Brown看中，二人合作，成立公司，Ethan Brown為此賣屋兼開埋阿仔的錢罌，湊錢創業。

雖然Beyond Meat是「雞肉」起家，但迎合美國巿場，2012年首先推出是人造牛肉漢堡，現時該公司產品擴展至豬、牛、雞肉都有，銷售對象除了一般消費及食肆，去年還跟全球連鎖快餐店如麥當勞及肯德基等合作，前者推出漢堡，後者則推炸雞。

人造肉巿場正不斷擴大，根據行業研調機構AT Kearney預測，2040年人造肉將會成為市場上的主流，其中植物類蛋白的替代品將佔25%。現時Beyond Meat被視為巿場領先者。按年報資料，2019年營收達2.98億美元，比對上一年度增加239%。但巿場競爭愈來愈激烈，其最大競爭對手Impossible Foods正積極開拓亞洲巿場，後來加入的初創公司不計其數，而傳統食品公司也開設人造肉生產線或透過收購公司，要在人造肉巿場分一杯羹。

 

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撰文：鄭靜珊、楊子瑩

編輯：謝克迪

IPO 食品 經濟

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