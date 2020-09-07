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【基金市場】資金追捧ESG勢頭佳 連續31周錄得資金淨流入（iMoney專題）

即市財經 05:55 2020/09/07

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以環保等目標的ESG基金，今年以來錄得資金流入。

疫情過後，愈來愈多投資者開始關注企業的ESG（環境、社會責任和企業管治）以及SRI（社會責任投資），資金對相關資產的投資需求亦迅速升溫，根據《iMoney》報道，年初至今的32周中，該類別有31周錄得資金淨流入，推動相關資產價格上升。至於基金表現方面，按地區來劃分，近期成功跑出的，是以巴西為首的拉丁美洲股票基金。

ESG進入本港市場短短幾年，投資者始終對相關投資概念興趣不足。根據證監會網站顯示，於本地公開發售的1,986隻基金中，僅有30隻是證監會認可的「綠色基金和ESG基金」，數量及資金管理規模都相對較小。

但在歐美國家，ESG已成為炙手可熱的投資主題。根據晨星最新《全球可持續資金流向報告》顯示，今年第二季度疫情期間，全球可持續基金錄得711億美元（約5,510億港元）的資金淨流入，較上季的456億美元大增56%，總規模更首次突破1萬億美元。以地區劃分，吸金最多的地區仍是歐洲與美國，分別佔全球可持續基金總資產的82%及15%，亞太區（除日本外）僅佔0.8%，第二季度更淨流出13億美元。

源源不絕的資金流入，反映投資者對ESG問題的興趣日益濃厚，晨星可持續發展研究主管Hortense Bioy表示，在新冠疫情的爆發後，投資者意識到，企業需要建立一個考量所有股東利益、且具防禦力的商業模式，因而對ESG的興趣將會持續增加。

摩根士丹利於第一季度初期的一份報告中亦指出，ESG評級較高的公司，風險管控能力相對較強，可為企業帶來較低的融資成本、以及較高估值。相對而言，不重視ESG的公司伴隨相對較高的風險。以中概股瑞幸咖啡（Luckin Coffee）為例，今年年初股價高達51美元，4月時因自曝財務造假，公司股價瀑瀉至1.39美元，後來還遭納斯達克交易所除牌，當中多少要歸咎於企業ESG中的「G」（企業管治）出現了問題。

再如能源行業內，有關ESG的討論亦在日益增多。若是以表現來看，清潔能源ETF今年年內遠遠跑贏其他ESG領域。截至本周四（27日），追蹤MAC Global Solar Energy指數的Invesco太陽能ETF（TAN），管理12億美元資產，今年年內已經大升78%，相比之下，規模高達86億美元的iShares ESG Aware MSCI USA ETF（ESGU）僅錄得一成升幅。

本欄整理5月14日至本月15日的3個月內本地一眾互惠基金表現，發現當中表現最佳的法巴能源轉型基金，3個月內回報高逾八成。雖然該基金並未被列入證監會認可的ESG基金，但基金因主要投資於參與能源轉型的企業，成功搭上清潔能源的順風車。

除了傳統的互惠基金外，本港投資者亦可通過ETF投資於清潔能源主題，由未來資產推出的Global X中國潔淨能源ETF （02809） ，為香港ETF市場首例ESG交易所買賣基金，年內回報亦有三成。

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撰文：李勝男

編輯：謝克迪

可持續發展 互惠基金 經濟 基金

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