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【美國大選】拜登：特朗普合理化人性黑暗面 煽動分裂

環球政治 11:48 2020/09/04

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【美國大選】拜登：特朗普合理化人性黑暗面 煽動分裂

距離美國大選11月3日不足2個月，民主黨總統候選人拜登把握機會攻擊角逐連任的總統特朗普。拜登警告，特朗普的行為「將人性黑暗面合理化」（legitimizes the dark side of human nature）。拜登表示，特朗普煽動種族分裂時，他尋求共同立場。他又批評，特朗普「積極地阻礙種族進步」。

拜登（Joe Biden）周四（3日）到訪新一輪反警暴示威爆發地威斯康星州基諾沙（Kenosha），於教堂與商人、執法人員等，討論美國的法律制度、種族和教育議題。

特朗普迫民主黨城市「止暴制亂」 威脅暫停聯邦撥款：【下一頁】

拜登：應起訴槍擊黑人警察 希望「療癒」示威城市：【下一頁】

拜登發表演說時提到，2017年夏洛茨維爾市（Charlottesville）發生騷亂後， 特朗普指出「雙方都很優秀」，言論鼓吹暴力。拜登斥責：

「沒有總統是會這樣說的......這不是他全部的錯，但這樣等同合理化人性的黑暗面。」

極右團體「Antifa」出席2017年8月弗吉尼亞州的夏洛蒂鎮的團結右翼集會，與反對右翼集會的示威者爆發衝突。一名右翼示威者駕車衝向反示威人群，造成1死19傷。

美國洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威：【下一頁】

拜登與遭警察射傷致癱的非裔男子布萊克（Jacob Blake）通電話，他引述布萊克稱，不會被任何事情擊敗，無論是否能再次行走，都不會放棄。布萊克已離開加護病房。

另外，拜登競選團體指，拜登與布萊克的家人會面。特朗普日前到訪基諾沙市時，並沒有探訪布萊克的家人，僅與布萊克母親的牧師見面。

特朗普：威斯康星非和平示威 是國內恐怖活動：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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