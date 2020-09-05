【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）

▲ 農夫山泉傳凍資逾6000億元，成為歷史凍資王

農夫山泉（新股編號：09633）傳凍資近6,400億元，成為歷史上新股「凍資王」，事實上，今年接連誕生的幾隻凍資王，回報都相當不錯，大家不妨留意農夫山泉上市後表現。

要成為凍資王，多人認購是基本。而與「超購王」的最大分別，是後者有機會是集資額較小，造成超購現象，真正凍資金額不一定龐大。以今年暫時的超購王為例，物管燁星集團 （01941） 就超購近2,000倍，不過其集資額僅約1億元，最終凍資金額亦「僅」約300億元。阿里巴巴 （09988） 去年回港第二上市，凍資近1,000億元，但就因為集資額大，最終超購僅40倍。走勢上亦都有一定分別，截至周五（4日）燁星仍要跌近15%，表現絕對不及接下來介紹的幾隻真凍資王。

今年凍資王不斷換位，坐上這個寶座的時間都不長，不過坐得上這個寶座的，回報有一定保證。打頭陣的是4月上市的生物科技股康方生物 （09926） ，凍資1,665億元。上市後亦不負眾望，首日就升逾50%，每手帳面即賺逾8,000元。而該股亦不是「一兩日貨仔」，康方到目前仍累升逾六成。

康方生物的凍資王寶座坐不夠一個月就讓位。5月中旬上市的另一隻生科股沛嘉醫療 （09996） ，凍資2,775億元稱王。首日升近65%，每手帳面賺9,940元。累積表現亦與康方接近，暫時累升近68%。不過沛嘉可以成凍資王，都要多謝康方招股反應熱烈及首日表現理想。

沛嘉之後就輪到知名度較高、來港第二上市的中概股京東集團 （09618） 。京東凍資逾2,800億元，略高於沛嘉。首日上市雖然僅升3%，不過上市短短兩個月亦都累升逾三成，跑贏同期恒指表現。

京東凍資王寶座坐了10日又要讓位予另一隻生科股康基醫療 （09997） 。康基凍資近3,100億元，暫時為今年凍資王。不要忘記，同一日招股的還有一隻海吉亞醫療 （06078） ，最終亦凍資1,300億元，某程度分薄了資金，否則應可再創更高紀錄。康基首日亦爆升98%，每手帳面賺逾6,000元。累計表現亦與上文兩隻生科股相若，同樣升逾七成。

康基之後最接近的挑戰者就是歐康維視 （01477） ，凍資2,944億元排榜上第二。首日爆升150%，帳面勁賺超過1.4萬元，暫時累計升幅近一倍。今次農夫山泉雖然未有以上股份的科技光環，但毛利率高、內需概念亦深受市場追捧，且看該股掛牌後表現。





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撰文：周兆邦

編輯：謝克迪