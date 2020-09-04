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【港股追蹤】老牌內需龍頭　成今日逆市奇葩？

股樓投資 11:11 2020/09/04

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港股今日受科技股下挫拖累，早市下跌超過1%，不過逆市都有強勢股，有隻老牌內需股開市企穩後，反而愈升愈有，中午收市更升超過2%，所指的就是康師傅（00322）。

集團早前公布的上半年業績好過市場預期，令市場另眼相看。截至今年6月底止，公司上半年收入達329.3億元（人民幣，下同），按年升8%；惟純利則按年急升逾58%，至23.8億元。當中方便麵業務收入，按年上升接近30%，至149.1億元，創出集團新高。

根據統計公司尼爾森數據顯示，內需行業龍頭優勢正不斷擴大，上半年康師傅銷量計市佔率達42.9%，銷售額計市佔率則達45.8%，位居市場第一位。

康師傅在業績公布後獲多間大行睇好，今日又再多一間。滙豐環球研究發表報告指，公司上半年即食麵收入或會隨著未來疫情和供應鏈改善，於下半年下跌，但全年仍預料會按年上升17%，到明年至2022年進一步放慢至5%及4%。

該行指，康師傅旗下飲品業務收入跌4%，主要因為戶外活動減少，但7月份起已見復甦，管理層有信心下半年可以有強的增長趨勢。該行因應集團中期業績好過預期，提升目標價逾30%，由13.74元上調至18.1元，評級亦由「持有」升至「買入」。

 

記者：葉志偉

 

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