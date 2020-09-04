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美國黑人被捕後窒息死 涉案7警遭停職

環球社會熱點 11:19 2020/09/04

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美國黑人被捕後窒息死 涉案7警遭停職

美國再出現有黑人疑因警員暴力執法致死。事發在今年3月，美國紐約州羅切斯特市一名非裔男子在街上聲稱自己有新冠肺炎，並胡亂吐口水，該非裔男子遭警方逮捕後窒息死亡，事件近日才曝光。羅切斯特市市長向非裔男子的家屬致歉，又指涉事7名警員已被停職。

該名41歲的非裔男子普魯德（Daniel Prude）患有精神病，事發時赤裸地在街上奔跑，他當時聲稱自己有新冠肺炎，並胡亂吐口水。

警方接報到場將他制服，把他鎖上手扣並戴上面罩，防止他再吐口水，又把他的臉部壓在地上。普魯德其後窒息死亡。

紐約州羅切斯特市市長沃倫（Lovely Warren）周四指，涉事7名警員即日起被停職，並要求司法部長完成調查。

沃倫形容：

「普魯德被我們的警方、我們的心理健康醫療系統、我們的社會所辜負，亦被我辜負。」

（Daniel Prude was failed by our police department, our mental healthcare system, our society and, he was failed by me.）

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責任編輯：林嘉莉

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