美國黑人被捕後窒息死 涉案7警遭停職

美國再出現有黑人疑因警員暴力執法致死。事發在今年3月,美國紐約州羅切斯特市一名非裔男子在街上聲稱自己有新冠肺炎,並胡亂吐口水,該非裔男子遭警方逮捕後窒息死亡,事件近日才曝光。羅切斯特市市長向非裔男子的家屬致歉,又指涉事7名警員已被停職。

該名41歲的非裔男子普魯德(Daniel Prude)患有精神病,事發時赤裸地在街上奔跑,他當時聲稱自己有新冠肺炎,並胡亂吐口水。

警方接報到場將他制服,把他鎖上手扣並戴上面罩,防止他再吐口水,又把他的臉部壓在地上。普魯德其後窒息死亡。

紐約州羅切斯特市市長沃倫(Lovely Warren)周四指,涉事7名警員即日起被停職,並要求司法部長完成調查。

沃倫形容:

「普魯德被我們的警方、我們的心理健康醫療系統、我們的社會所辜負,亦被我辜負。」

(Daniel Prude was failed by our police department, our mental healthcare system, our society and, he was failed by me.)