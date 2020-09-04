【港區國安法】香港金融界增聘合規人員　應對美國制裁、國安法

▲ 兩間獵頭公司表示，對合規人員的需求比幾個月前增加約三分之一

美國制裁及港區國安法出台後，外電報道，即使疫情期間香港金融行業正削減成本，但金融機構正加強招聘合規人員。有獵頭公司指，香港金融界對合規人員（compliance officer）的需求比以前提高很多，國際資產管理公司和亞洲銀行都因應美國制裁、國安法推行後，加強合規團隊。

繼去年爆發大規模社會運動後，香港現正處中美緊張關係的交界點。路透報道，香港銀行家、律師和獵頭人士表示，國際資產管理公司及亞洲銀行正增聘合規專業人員，同時培訓現有員工相關技術，並擬添置新合規科技，彌補市場上合規人才短缺。報道引述不具名人士稱，專業人士不願在疫情危機和香港社會不穩時，搬遷至香港工作。

報道續指，有兩家獵頭公司表示，香港對合規人員的需求，較幾個月前增加約三分之一。

Michael Page香港區域總監Olga Yung表示，過去的3個月，頂級資產管理公司一直在尋找熟識制裁相關知識的律師，因應中美雙方繼續互相施加制裁，公司急需相關專家應對。

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編輯：謝卓榮