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【石Sir午市閒談】吉利、騰訊、中芯、小米、舜宇、阿里最新部署（立即觀看）

即市財經 12:30 2020/09/04

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恒生指數半日跌456點或1.8%，中午收報24551點。期指應如何部署？今日焦點股有吉利 （00175） 、騰訊 （00700） 、中芯 （00981） 、小米 （01810） 、舜宇 （02382） 及阿里 （09988） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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指數 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 舜宇光學科技（02382） 小米集團－W（01810） 中芯國際（00981） 騰訊控股（00700） 吉利汽車（00175） 石鏡泉 經濟

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