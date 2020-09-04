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歐洲多國開徵數碼服務稅 亞馬遜、蘋果、Google英國加價2%

即市財經 10:55 2020/09/04

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因應歐洲多國實施的數碼服務稅，亞馬遜、蘋果、Google均上調英國等地的收費。

外媒報道，歐洲多國向科技企業徵收數碼服務稅，為轉嫁相關成本，蘋果（美：AAPL）、Google（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）均上調英國企業客戶收費，根據英國新稅項規定，任何由搜索引擎、社交媒體服務及網店產生的收入都須額外繳交2%稅款。

蘋果已改變英國App Store的開發者收費，在現有20%的增值稅基礎上，需再增加2%稅款，意味蘋果及應用程式開發者最終分成均會減少。Google則將英國Google Ads及YouTube廣告費用增加2%，發言人表示數碼服務稅令數碼廣告成本增加，將在11月開始實行。

亞馬遜則已通知第三方賣家，自9月1日起提高收費2%，以反映額外成本。

報道又指，英國並非唯一實行數碼服務稅的歐洲國家，法國、意大利也有相應措施，科技巨頭在當地亦相應加價。

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編輯：陳健婷

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 谷歌（美：GOOGL） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） YouTube App Store

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