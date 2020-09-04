【科網股下跌】新經濟股急跌後跌幅收窄　騰訊僅跌2%

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【VIX】科技股洗倉、美股恐慌指數VIX爆升兩成 「港版VIX」同樣大升
美股下挫，科技股洗倉式急跌，本港科網股今早跟隨急跌，現跌幅收窄。騰訊（007000）盤中曾低見513元，最新報521元，跌2.4%；阿里巴巴 （09988） 今日最低見265.2元，最新報271.2元，跌4.5%；美團 （03690） 現跌2.3%，最新報256.6元；小米 （01810） 暫跌近8%，現跌幅大幅收窄至2.3%，報23.35元。
另外，京東 （09618） 跌5.3%，最新報305.8元，最低見300元；網易 （09999） 現跌3.5%，報148.1元。
二、三線科技股方面，閱文 （00772） 現跌逾半成，最新報53元；平安好醫生 （01833） 現跌3.5%，報111.4元；微盟 （02013） 跌逾3%﹐報12.3元。
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編輯：吳敏芳