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【宏觀中國】單日裝車創新高　8月鐵路貨運量升7.3%

股樓投資 10:09 2020/09/04

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作為「克強指數」指標之一的鐵路貨運量，保持緩慢增長，8月完成貨物發送量3.08億噸，按年增加7.3%，但增速比7月減少1.2個百分點。

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另外，日均裝車16.6萬車，按年上升增加8.4%，單日裝車17.4萬車，再創歷史新高；貨運收入完成344億元人民幣，增長4.2%。

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其中，鐵路口岸運量大幅增長。8月口岸運量完成605萬噸，按年升12%，保障了外貿企業的運輸需求。同時，集裝箱運輸持續增長。期內，集裝箱裝車日均完成3.43萬車，按年升35.9%。

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記者：林衛

運輸 貨運量 中國 鐵路 經濟

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