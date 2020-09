【宏觀中國】單日裝車創新高　8月鐵路貨運量升7.3%

作為「克強指數」指標之一的鐵路貨運量,保持緩慢增長,8月完成貨物發送量3.08億噸,按年增加7.3%,但增速比7月減少1.2個百分點。

另外,日均裝車16.6萬車,按年上升增加8.4%,單日裝車17.4萬車,再創歷史新高;貨運收入完成344億元人民幣,增長4.2%。

其中,鐵路口岸運量大幅增長。8月口岸運量完成605萬噸,按年升12%,保障了外貿企業的運輸需求。同時,集裝箱運輸持續增長。期內,集裝箱裝車日均完成3.43萬車,按年升35.9%。

記者:林衛