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【TikTok】軟銀傳研究合組財團競購TikTok印度業務

即市財經 09:36 2020/09/04

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軟銀傳有意收購TikTok印度資產，正研究合組財團。

彭博社報道，軟銀（Softbank，日：9984）正研究合組財團競購TikTok印度業務，並積極尋求當地夥伴。上月軟銀與印度電訊營運商Reliance Jio Infocomm Ltd以及Bharti Airtel Ltd洽談，雖然失敗但軟銀仍在尋求不同的方案。軟銀目前也為TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的股東。

報道稱，TikTok正考慮出售多國業務因被當地政府封禁，印度政府早前宣佈禁用59款中國App，當中包括TikTok。印度是TikTok最大市場之一，擁有超過2億用戶。

軟銀在TikTok考慮出售美國業務過程中也扮演積極角色，曾引入沃爾瑪（美：WMT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）組成財團競購，不過特朗普政府要求須由科技公司主導收購，財團解散。沃爾瑪最新加入微軟（美：MSFT）組成財團。

TikTok出售美國業務因中國政府介入仍面臨不確定性，更多詳情請看【下一頁】

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編輯：陳健婷

Alphabet（美：GOOG） 印度 Softbank 抖音 字節跳動

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