TikTok啟動市場營銷計劃吸廣告商

▲ TikTok的廣告業務仍然處於初期，但已經頗受希望接觸到年輕用戶的品牌歡迎。

TikTok周四宣布推出市場營銷計劃，以吸引更多廣告商，並推出衡量其廣告營銷活動效果的工具。

TikTok計劃將允許品牌和營銷人員在其應用上開展廣告活動，目前TikTok約有20家認證合作夥伴，包括數字推廣平台MakeMeReach和數據分析公司Kantar。

TikTok的廣告業務仍然處於初期，但已經頗受希望接觸到年輕用戶的品牌歡迎。TikTok 2018年曾表示，TikTok在美國擁有2,650萬月活躍用戶，其中約60%的年齡在16歲到24歲之間，TikTok在其他地區也深受年輕人歡迎。

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編輯：吳敏芳