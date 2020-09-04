【疫情焦點】全球累計逾2651萬確診　美國累計634萬

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【港股市況】恒指黑期跌約390點、道指期貨續跌178點 恒指換馬收市後生效（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月4日早上8時35分，全球累計26,518,402宗新冠肺炎確診病例，較上日增加166,940宗。累計872,883死亡個案，較上日增加3,275宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|32,107
|6,342,192
|191,045
|意大利
|0
|272,912
|35,507
|西班牙
|8,959
|488,513
|29,234
|法國
|7,157
|338,217
|30,712
|德國
|660
|248,840
|9,399
|中國
|24
|85,102
|4,634
|香港
|0
|4,839（確診/疑似）
|94
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩