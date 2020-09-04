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【疫情焦點】全球累計逾2651萬確診　美國累計634萬

即市財經 08:35 2020/09/04

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【疫情焦點】全球累計逾2651萬確診　美國累計634萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月4日早上8時35分，全球累計26,518,402宗新冠肺炎確診病例，較上日增加166,940宗。累計872,883死亡個案，較上日增加3,275宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 32,107 6,342,192 191,045
意大利 0 272,912 35,507
西班牙 8,959 488,513 29,234
法國 7,157 338,217 30,712
德國 660 248,840 9,399
中國 24 85,102 4,634
香港 0 4,839（確診/疑似） 94

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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