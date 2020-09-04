【港股市況】恒生指數跌逾300點　藍籌新貴小米升4%美團亦接力倒升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，科技股洗倉式急跌，道指跌807點；納指瀉5%。恒生指數承接美股跌勢，大市低開338點，開報24668點，其後跌幅擴大至逾400點，恒指半日跌456點，失守100天綫（24645點）。恒指換馬今日收市後生效，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 將晉身藍籌股。

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【14：15】比亞迪電子 （00285） 逆市倒升7%，破頂高見41.85元，為表現最好恒生科技指數成份股。

【13：41】繼小米 （01810） 後，ATMX中的美團點評 （03690） 接力倒升，美團點評升近0.2%，報263元。小米升幅擴至4%，高見24.95元。

【13：40】大市跌幅略為收窄至373點，報24633點。

【13：30】小米 （01810） 升2.7%，高見24.55元試日內高位，小米由日內低位22元反彈11.6%。

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【13：29】高銀金融 （00530） 升勢略為回順，最新升42%，報1.47元。

【13：22】美團點評 （03690） 跌幅收窄至1.9%，報257.6元。美團點評雖未獲納入恒指，但獲納入國指成份股。

【13：17】新加坡美食控股 （08496） 今早曾破頂高見7.21元，其後突瀉，最新跌逾6成，報2.45元，成交3.8億元。

【13：13】小米 （01810） 升幅擴大至1.7%，高見24.3元，另外兩隻染藍股份阿里巴巴 （09988） 跌4.5%；藥明生物 （02269） 跌2.4%。

【恒指換馬】小米收市染藍先倒升 恒指ETF追貨阿里巴巴、藥明、美團力度有多大？

【13：11】藍籌新貴小米 （01810） 今早曾跌近8%，低見22元，股價午後最新倒升0.2%，報23.95元，成交60億元。

【13：06】港股午後初段跌434點，報24572點。

【13：06】高銀金融 （00530） 升幅擴大至逾70%，高見1.88元。

【13：03】勵晶太平洋 （00575） 升85%，破頂高見0.24元。勵晶太平洋的治療早洩藥Fortacin，獲批轉為非處方藥。

【13：03】高銀金融 （00530） 復牌後升逾2成，高見1.46元。高銀以20.5億元代價，出售高銀保理業務。

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【12：35】恒指黑期於港股中午休市時段跌約395點，報24584點。

【12：00】恒生指數半日跌456點，中午收報24551點。恒生科技指數跌267點或3.5%，中午收報7438點。科技股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌近半成，中芯國際 （00981） 跌逾5%，圓通速遞國際 （06123） 回吐逾11%。

【11：30】上證半日跌1.4%；深證跌1.7%；創業板指跌1.7%。

【11：14】中國飛鶴 （06186） 逆市升2.6%，高見16.46元；康師傅 （00322） 獲滙證調升至買入，目標價提升至18.1元，康師傅亦升逾2%，高見15.18元。

【11：13】港股跌幅擴大至近500點，跌493點，報25413點。

【10：56】大市最新再跌逾400點。恒生指數跌422點，報24585點。

【10：55】小米 （01810） 跌2.5%。格力集團與小米集團、中信銀行簽署戰略合作協議，三方約定在產業基金、金融服務、產業投資、項目合作、資源共享等方面開展深度合作。

【10：49】港股最新跌約370點，報24636點，於100天綫水平爭持。

【10：32】長江生命科技 （00775） 升逾6%，高見1.03元，李嘉誠投資的新冠檢測技術料將面世。

【全民檢測】李嘉誠：檢測須做到平、準和快 「就等於買朱古力一樣，放一大堆在家裏。」

【10：30】小米 （01810） 跌幅收窄至不足2%，高見23.5元，意味由今早低位22元反彈逾6%。阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至3.7%；美團點評 （03690） 跌幅收窄至2.7%。

【10：25】早前弱勢的內銀股，部分率先轉升，建行 （00939） 升0.6%；工行 （01398） 升0.2%；中行 （03988） 暫無升跌；農行 （01288） 跌0.4%。

【10：19】道指期貨轉升，大市跌幅收窄至約330點，100天綫（24645點）失而復得。

【10：17】蘋果（美︰AAPL）跌8%，瑞聲 （02018） 跌逾3%；舜宇 （02382） 跌1.5%。

【10：17】港股跌幅突收窄至340點，報24467點。

【10：15】大市跌逾400點，反向ETF上升，FI二南方恒指 （07500） 升3.1%，高見6.575元。

【10：09】恒生科技指數跌270點或3.5%，報7435點，30隻成份股全數下跌，當中以阿里健康 （00241） 跌幅最大，跌6.2%，低見18.2元。

【10：06】港股早段維持400點跌幅。恒生指數跌429點，報24577點。

【09：58】圓通速遞國際 （06123） 隨市回吐近3%，低見6.8元。

【09：55】50隻藍籌股當中，僅中移動 （00941） 及將被剔走的旺旺 （00151） 錄得升幅。中移動升近0.8%；旺旺升近0.2%。

【09：48】小米 （01810） 跌幅收窄至逾2%，報23.35元，今早曾跌近8%見22元。阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 跌幅略收窄至4.5%。

【09：44】Tesla（美︰TSLA）股價再跌9%，盤後續跌逾6%，Tesla概念股比亞迪 （01211） 跌逾6%；贛鋒鋰業 （01772） 跌4%。另外，恒大汽車 （00708） 跌逾3%。

【09：43】恒指換馬今日收市後生效，除阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 分別跌5%及4%，另一染藍股份藥明生物 （02269） 跌2.9%。至於信置 （00083） 、旺旺 （00151） 及神華 （01088） 今收市後被剔除恒指成份股，信置跌1.4%；旺旺逆市升0.4%；神華跌近0.2%。

【09：40】ATMX 4股下挫，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 挫半成，小米 （01810） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌3%。

【09：35】中移動 （00941） 逆市轉升近0.1%。

【09：34】港股早段跌幅擴大至400點，恒生指數跌414點，報24593點。

【09：30】中芯國際 （00981） 跌逾7%，低見22.45元，成交48億。IFR引述知情人士報導稱，中芯國際股東以每股23.62元的價

格出售1.75億股，規模較原先的1.65億股為多，較上日收市價折讓4%。

【配股潮】中芯國際主要股東配售舊股 套現40.59億元（第二版）

【09：27】重磅藍籌滙豐 （00005） 跌1.9%，開報32.8元；騰訊 （00700） 跌3.2%，開報517元；中移動 （00941） 跌0.3%，開報52.85元；友邦 （01299） 跌1.5%，開報79.25元；港交所 （00388） 跌2.2%，開報378元。

【09：23】恒生科技指數開報7342點，跌363點或4.7%。今日登場的恒生科技ETF （03032） 開報7.72元；南方恒生科技 （03033） 跌4.5%，報7.4元；華夏恒生科技 （03088） 跌4.2%，報9.335元。

【港版納指】恒生科技指數ETF再登場 一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）

【09：20】恒生指數低開338點，開報24668點，科技股下挫，小米 （01810） 續跌7.3%，開報22.15元；阿里巴巴 （09988） 挫5.7%，開報268元；美團點評 （03690） 跌4.8%，開報250元。

【09：13】即月期指開報24651點，跌273點或1.1%。

【09：12】路透引述騰訊 （00700） 指，將與印度當局協商，以確保旗下應用程式可繼續在當地市場使用。印度政府此前宣布，額外禁止118個中國應用程式app。

【中印關係】騰訊將與印度協商 確保旗下應用程式可在當地使用

【09：06】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購。

【08：49】恒指黑期跌幅略為收窄，跌272點，報24708點。

【08：35】消息指，百勝中國 （新上市編號：09987） 計劃定價每股412元，較百勝中國美股（美︰YUMC）收市價55.92美元折讓4.9%。

【新股IPO】百勝中國據悉擬將香港上市定價412元 較美股收市價折讓4.9%

【07：44】恒指黑期跌約390點，報24590點；道指期貨續跌178點，報28173點。

【07：40】恒指換馬今日收市後生效，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 將晉身藍籌股，前兩者更同時納入國指成分股。以相關被動資金包括ETF及MPF計算，阿里巴巴料牽引100億元被動資金買貨，小米和藥明生物則獲60億及44億元。

【07：30】道指最多瀉1025點，低見28074點；收市跌807點或2.8%，報28292點；標指收報3455點，跌125點或3.5%；納指低見11361點，跌幅達5.8%，收報11458點，瀉598點或5%。

港股ADR收報24585點，跌422點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報32.64元，跌0.81元或2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報520.97元，跌13.03元或2.4%。恒指夜期收報24600點，跌324點，低水408點。

道指瀉807點納指瀉5% 港股ADR跌422點

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責任編輯︰梁浩碩