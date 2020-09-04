【港股市況】恒指黑期跌約390點、道指期貨續跌178點　恒指換馬收市後生效（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，科技股洗倉式急跌，道指跌807點；納指瀉5%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約422點，恒指料開報24585點。恒指換馬今日收市後生效，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 將晉身藍籌股。

焦點新聞︰

阿里巴巴小米藥明生物入恒指 一文看清權重及資金流向變化

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即市走勢︰

【07：44】恒指黑期跌約390點，報24590點；道指期貨續跌178點，報28173點。

【07：40】恒指換馬今日收市後生效，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 將晉身藍籌股，前兩者更同時納入國指成分股。以相關被動資金包括ETF及MPF計算，阿里巴巴料牽引100億元被動資金買貨，小米和藥明生物則獲60億及44億元。

【07：30】道指最多瀉1025點，低見28074點；收市跌807點或2.8%，報28292點；標指收報3455點，跌125點或3.5%；納指低見11361點，跌幅達5.8%，收報11458點，瀉598點或5%。

港股ADR收報24585點，跌422點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報32.64元，跌0.81元或2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報520.97元，跌13.03元或2.4%。恒指夜期收報24600點，跌324點，低水408點。

道指瀉807點納指瀉5% 港股ADR跌422點

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責任編輯︰梁浩碩