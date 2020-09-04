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【港股市況】恒指黑期跌約390點、道指期貨續跌178點　恒指換馬收市後生效（不斷更新）

即市財經 07:48 2020/09/04

分享：

港股市況不斷更新

美股下挫，科技股洗倉式急跌，道指跌807點；納指瀉5%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約422點，恒指料開報24585點。恒指換馬今日收市後生效，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 將晉身藍籌股。

焦點新聞︰

阿里巴巴小米藥明生物入恒指　一文看清權重及資金流向變化

【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%

【新股IPO】一文看清9987百勝中國上市水位（不斷更新）

即市走勢︰

【07：44】恒指黑期跌約390點，報24590點；道指期貨續跌178點，報28173點。

【07：40】恒指換馬今日收市後生效，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 將晉身藍籌股，前兩者更同時納入國指成分股。以相關被動資金包括ETF及MPF計算，阿里巴巴料牽引100億元被動資金買貨，小米和藥明生物則獲60億及44億元。

【07：30】道指最多瀉1025點，低見28074點；收市跌807點或2.8%，報28292點；標指收報3455點，跌125點或3.5%；納指低見11361點，跌幅達5.8%，收報11458點，瀉598點或5%。

港股ADR收報24585點，跌422點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報32.64元，跌0.81元或2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報520.97元，跌13.03元或2.4%。恒指夜期收報24600點，跌324點，低水408點。

道指瀉807點納指瀉5%　港股ADR跌422點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR ETF 期貨 騰訊控股（00700） 恒指夜期 藥明生物（02269） 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 藍籌股

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