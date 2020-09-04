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道指瀉807點納指瀉5%　港股ADR跌422點

即市財經 07:33 2020/09/04

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道指瀉807點納指瀉5%　港股ADR跌422點

道指瀉807點納指瀉5%
美股下挫，科技股洗倉式急跌，道指最多瀉1025點，為6月11日以來最大單日跌幅，低見28074點；收市跌807點或2.8%，報28292點；標指收報3455點，跌125點或3.5%；納指低見11361點，跌幅達5.8%，收報11458點，瀉598點或5%。

港股ADR跌422點
港股ADR收報24585點，跌422點或1.7%。滙豐 （00005） ADR折合報32.64元，跌0.81元或2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報520.97元，跌13.03元或2.4%。恒指夜期收報24600點，跌324點，低水408點。

紐約期油跌0.3%
原油價格向下，市場憂慮需求疲弱及復甦緩慢，油價曾跌逾2%，紐約期油收報41.37美元，跌0.14美元或0.3%。布蘭特期油收報44.07美元，跌0.36美元或0.8%。

美滙指數跌近0.1%
美滙指數報92.78，跌近0.1%。歐元兌美元報1.1844，資金避險，美元兌日圓報106.07。

美國10年期債息報0.63厘。

紐約期金跌0.4%
紐約期金收報1937.8美元，跌6.9美元或0.4%，創一周收市新低。現貨金於1932美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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