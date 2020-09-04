【美股收市】科技股爆洗倉潮 道指瀉807點 納指重挫5%

Tesla（美：TSLA）受最大外部股東Baillie Gifford減持，觸發新經濟股獲利潮 ; 近期一路狂炒的科技股遭洗倉，拖累美股周四插水。納指瀉半成，道指跌幅曾擴大至逾千點。

道指最多瀉1025點，為6月11日以來最大單日跌幅，低見28074點；收市仍跌807點或2.8%，報28292點；標指收報3455點，跌125點或3.5%；納指低見11361點，跌幅達5.8%，收報11458點，瀉598點或5%。

俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）亦大幅抽高26.5%，報33.6，創7月中旬以來最高。

投資者擔心美股高處不勝寒，尤其是散戶炒風熾熱，大型科技股全線遭到拋售，蘋果（美：AAPL）、Tesla、Zoom（美：ZM）走低，蘋果公司急跌8%，收報120.88美元；Tesla插9%，Facebook、亞馬遜、Netflix、Alphabet分別挫3.7%、4.6%、4.9%、5.1%，微軟瀉6.1%。

美國總統特朗普在社交網站上發文稱，每當在「假新聞」民調中落後，股市就會下跌。但值得注意的是，最近數月主流民調多數顯示民主黨參選人拜登（Joe Biden）於民調中領先，而期間美股走勢亦節節上揚，因此特朗普的說法沒有根據。

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示，黨派爭拗干擾了新財政刺激措施的推行，美國經濟復甦動力端視有否大型額外財政刺激措施，如果沒有的話，經濟將面對重大下行風險。

美國勞工部公布上周首次申領失業救濟人數報88.1萬，少於預測的95萬人 ; 由於當局改變統計方法，把該數字作調整以反映疫情影響，因此不能直接與前周的101萬人比較 。上周人數少於預期，可能反映部分人因常規失業救濟到期，而轉向申請其他已延期的失業救濟計劃。市場認為，數據仍存在部分不確定性。

美匯指數報92.8，跌0.03% ; 金價受挫，紐約12月期金收報1,937.8美元，跌0.4%，創一周收市新低。

責任編輯：柯志宏

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