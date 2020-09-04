美制裁助伊朗石油出口公司 涉中港企業

路透社報道，美國周四對11家外國公司實施制裁，指摘它們允許運輸和銷售伊朗石化產品。

美國財政部在一份聲明中說，它對設在伊朗、阿聯酋和中國的6家公司實施制裁，稱這些公司支持被美國列入黑名單的香港公司Triliance Petrochemical Co Ltd.

財政部還對5家實體作出制裁，指它們從事與伊朗石油和石化行業有關的交易，並對三人施加限制。此舉凍結被列入黑名單者的美國資產，並禁止美國人與他們打交道。

總部位於香港的經紀公司Triliance，在1月份因被指控向伊朗國營石油，轉帳付款約數百萬美元的伊朗石油及石化產品，而遭受制裁。

遭列入黑名單的5家公司包括：位於阿聯酋的Petrotech FZE及 Trio Energy DMCC；位於香港的Jingho Technology Co Ltd 及Dynapex Energy Ltd；位於中國的Dinrin Llimited。並指稱它們是Triliance及 Zagros的幌子公司。

有關行動針對伊朗Zagros石化公司，美國財政部表示，Zagros同意今年向Triliance出售數十萬噸伊朗石化產品。

責任編輯：李勝君