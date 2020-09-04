【美股暴跌】為何股市大跌？特朗普︰因為我在民調中落後

▲ 特朗普將周四美股暴跌歸因於他在民調中落後。

美股突然暴跌，其中以科技股跌勢尤為嚴重，納指重挫近５%。美國總統特朗普立即在社交網站上發文稱，每當在「假新聞」民調中落後，股市就會下跌。但值得注意的是，最近數月主流民調多數顯示民主黨參選人拜登於民調中領先，而期間美股走勢亦節節上揚，因此特朗普的說法沒有根據。

事實上，周三（2日）美股造好，道指收市重上29000點，特朗普隨即在Twitter上「邀功」，留言稱︰「道指剛剛收報29000之上！你們很幸運有我作為總統」他更稱，如果是拜登當選的話，股市會崩潰。

就在特朗普發文後僅一日，美股便突然暴跌。特朗普將跌市歸咎於拜登在一些民調中領先。雖然特朗普的說法的可信度仍待商榷，但亦有不少專家曾提出，若拜登當選股市會崩潰的言論。

特朗普連任真的有利股市？

有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）曾經形容，若然拜登當選，對股市的影響會是「災難性的（disastrous）」。他又認為，若特朗普能夠連任，反而會提振股市表現。

麥樸思認為，若特朗普未能贏得第二個總統任期，股票市場將會陷入混亂。他認為，市場依賴特朗普的政策來持續推動股市上漲，以及保持美國更高的經濟增速。他仍看好新興市場的企業收益高於發達經濟體，並指較低的利率通常對美元不利，對新興市場的貨幣有利。

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此外，富國銀行股票策略主管Chris Harvey此前亦曾表示，如果美國總統候選人拜登擊敗特朗普，美國股市可能會發生動盪。特朗普在任期中為美國股市帶來了奇蹟，有利的稅收環境幫助公司蓬勃發展，但如今受新冠疫情影響，經濟遭受了重大打擊。而一旦特朗普無法獲得連任，美國經濟和股市的走勢可能會繼續惡化。

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編輯︰侯景成