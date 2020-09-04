  • 29°C
香港時間 : 2020904日 (五) 01:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股暴跌】阿里巴巴美股低水4% 京東跌逾6% 科技股重挫連累中概股

即市財經 00:35 2020/09/04

分享：

美國科技股暴跌，阿里巴巴亦受拖累。

美股突然暴跌，一眾科技股成為跌幅最傷，連帶在美上市的中概股亦同樣受拖累。阿里巴巴 （09988） 美股大跌近5%，報281.5美元，相當於272.8港元，較港股收市價低4%或11元；京東 （09618） 亦大跌逾6.3%，較港股低6.5%。

其他中概股表現亦相若，綫上教育公司跟誰學（美︰GSX）跌5.9%；嗶哩嗶哩（美︰BILI）跌8.6%。另外，受Tesla（美︰TSLA）表現拖累，3大中國電車股亦齊跌，蔚來（美︰NIO）跌5.9%，報18.75美元；理想汽車跌5.3%；小鵬汽車跌3.3%。

此前蔚來於8月交付數目達3965部，按年上升104.1%，創單月新高。蔚來行政總裁李斌表示，8月的交付和訂單增長是歷來最好的，月產能將在9月份達到5000輛。

相關文章︰【美股暴跌】百年基金公司Baillie Gifford股災前沽Tesla 曾投資阿里巴巴大賺10倍

【美股焦點】蘋果跌幅創3月大熊市以來最傷　調升應用程式開發商徵費無助股價 （新增第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成

美股 香港股票 京東集團—SW（09618） 中國概念股 阿里巴巴 Tesla 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD）

上一篇文章

【美股市況】納指重挫近5% 道指跌800點 蘋果大跌6.6% （不斷更新）

下一篇文章

【美股暴跌】百年基金公司Baillie Gifford股災前沽Tesla 曾投資阿里巴巴大賺10倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版納指】恒生科技指數ETF再登場　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）
【港版納指】恒生科技指數ETF再登場　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【美股市況】納指重挫近5% 道指跌800點 蘋果大跌6.6% （不斷更新）
【美股市況】納指重挫近5% 道指跌800點 蘋果大跌6.6% （不斷更新）
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）
【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）