【美股暴跌】阿里巴巴美股低水4% 京東跌逾6% 科技股重挫連累中概股

▲ 美國科技股暴跌，阿里巴巴亦受拖累。

美股突然暴跌，一眾科技股成為跌幅最傷，連帶在美上市的中概股亦同樣受拖累。阿里巴巴 （09988） 美股大跌近5%，報281.5美元，相當於272.8港元，較港股收市價低4%或11元；京東 （09618） 亦大跌逾6.3%，較港股低6.5%。

其他中概股表現亦相若，綫上教育公司跟誰學（美︰GSX）跌5.9%；嗶哩嗶哩（美︰BILI）跌8.6%。另外，受Tesla（美︰TSLA）表現拖累，3大中國電車股亦齊跌，蔚來（美︰NIO）跌5.9%，報18.75美元；理想汽車跌5.3%；小鵬汽車跌3.3%。

此前蔚來於8月交付數目達3965部，按年上升104.1%，創單月新高。蔚來行政總裁李斌表示，8月的交付和訂單增長是歷來最好的，月產能將在9月份達到5000輛。

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編輯︰侯景成