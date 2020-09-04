【靈感特薄時@iM網欄】農曆七月  與鬼對話

新年廣告會見舞獅大頭佛，中秋廣告會見燈籠嫦娥，聖誕廣告有鹿車天使……每個節日，似乎都有既定的應節角色，好於廣告中贈慶一番。而盂蘭節，怎能輸給萬聖節，廣告連一隻鬼影都不見？幸好，台灣的全聯福利中心，為中式鬼節挽回不少面子。

一年一度的中元節跟我們盂蘭節相似，民間會紀念先人兼祭祀遊魂野鬼，懶理是穿越鬼門關而來的，抑或留戀塵世的，我們都一視同仁，以禮相待，免招煩惱。礙於忌諱、習俗或文化，農曆七月借鬼發揮的創作，就如此期間舉辦婚宴一樣，少之又少能避則避，可免則免。

忘記從哪年起，全聯的中元節廣告，有點點像英國John Lewis的聖誕廣告一樣，說的不是製作經費、拍攝質素或創意橋段，而是那份絕不令人失望的感覺。當大部分超級市場的中元節推廣，集中火力於傳統的價格競爭時，全聯福利中心貫徹以往的鬼主意，膽大心細繼續認真搞鬼，有別於萬聖節將鬼怪娛樂化的行銷套路，今年他們與鬼對話，談鬼更談心，透過鬼節讓人們反觀生活，反思態度。

三輯廣告片，未知他們的媒體投放金額，但單計算Facebook一個平台，輕描淡寫便有不錯的數百萬點擊率（不像做假數，否則數量應更多以誇大影響力），影片每輯約2分鐘，但了解到網上世界 3秒注意力的法則，所以切割成不同短篇章，覆蓋多個人生命題，從聽媽媽的話談到存在感、從自然定律談到勇敢、從青春談到社交轉運，三言兩語，點到即止，不經不覺，播映完畢，會心微笑，大智若愚，請閣下自行領悟，但掛帥的不離幽默感三字。

▲ 以中元節為背境，三輯廣告片沒一句叫人到全聯購物，只談鬼、談心，精警獨到的對白，發人深省，讓人會心微笑，捉升對全聯的好感度。 相片來源：全聯福利中心Instagram

▲ 以中元節為背境，三輯廣告片沒一句叫人到全聯購物，只談鬼、談心，精警獨到的對白，發人深省，讓人會心微笑，捉升對全聯的好感度。 相片來源：全聯福利中心Instagram

廣告創作組常會缺時間、缺預算、缺共鳴、缺洞察力，但不能或缺的是幽默感。應用於品牌推廣，可以提高認知度、好感度、記憶度、黏貼度以至忠誠度，以人話翻譯，就是魅力凝造然後奪取芳心，再而刻骨銘心、與子偕老、此志不渝，真正#像極了愛情！畢竟幽默感本身，長居擇偶條件次席（首席不提，為免講錢傷感情）； 用於產品或服務宣傳，即使內容本來沉悶枯燥，令人SkipAd後仍想投訴，幽默感一到，即如師傅上身，急急如律令、般若波羅蜜乾坤借法，將角色反串時空反轉，巧妙地運用廣告的短暫時光，吸引觀眾目光，以小小心思，呈現大大意思，令目標客群作出理性或感性（不理性）消費，達成提升營業額的目標。

▲ 幽默感可以衍生創意，同時賦予膽量。全聯中元節廣告，繼續明目張膽鬼話連篇，今年更以超自然跨界對話，啟發生活新看法。 相片來源：全聯福利中心 http://event.pxmart.com.tw/activity/2020ghost/?fbclid=IwAR0N-LnnAxt7Z42FBztLTeAXgFBpjkXBGNuRUNIheMKKKyDshFr2PrVpkdo

全套鬼廣告，見鬼，更見幽默感賦予的膽量和創作闊度，突破規矩，敢於諸事不宜的農曆七月，怪力亂神以死論生，令人想起多年前的洋酒廣告，將開酒與開運，大膽來個無科學根據的掛鉤，於競爭激烈的當時，依然賣個盤滿砵滿，而「人頭馬一開，好事自然來」一對佳句，更成為膾灸人口的經典。

幽默的廣告其實比比皆是，若能讓觀眾架上幽默感的眼鏡看世界，相信是每個廣告創作人樂於看到的世界。

*利申：本人絕非上述廣告創作者或相關團隊，或存在相熟之同行於該公司服務，實情只妄想能有幸參與該廣告之創作及製作。

傳送門：

《徐涵與魔神仔的世紀對談》

https://www.youtube.com/watch?v=DQEz3FnaORA

《明達與水鬼的世紀對談》

https://www.youtube.com/watch?v=9EcsZ7bjfGM

《Sandy與紅衣女子的世紀對談》

https://www.youtube.com/watch?v=JupPngg8xcE

作者_TwoWind簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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