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【美股暴跌】美國股災重臨 會否觸發熔斷？一文看清美股熔斷機制

即市財經 23:37 2020/09/03

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美股突然暴跌，股災重臨，投資者關注會否因股市大跌而觸發熔斷機制（Circuit Breaker）。按照目前規則，假若標指（標普500指數）跌逾7%，將會觸發美股市場的既定熔斷機制。而在極端情況下，若標普500指數較上日收市價跌幅逾20%，美股將會全日停市。

美股的熔斷指標，以三大指數之一的標準普爾500指數作為唯一準則，並且會分三階段觸發。

第一階段︰跌幅逾7%

若標指數較前一個交易日跌幅達7%，即啟動熔斷機制的第一道關卡，全股市暫停交易15分鐘。

值得注意的是，若是跌到這個水平的時間在美國東岸時間下午3時25分或之後，交易並不會暫停。

第二階段︰跌幅13%

若跌幅進一步擴至13%，同樣按周一標準，則會觸發第二階段的熔斷，股市再度暫停交易15分鐘。

同樣，若是跌到這個水平的時間在美國東岸時間下午3時25分或之後，交易並不會暫停。

第三階段︰跌幅20%

美股交易段，標指跌幅達20%，就會觸及第三階段熔斷機制，暫停交易直到收市。

 

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編輯︰侯景成

標準普爾500指數 指數 美股

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