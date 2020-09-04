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【美股焦點】遭最大外部股東減持　Tesla股價三日內急插18%

股樓投資 00:10 2020/09/04

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美股周四（3日）急挫，投資者對近期走高的重磅科技股蘋果（AAPL）和Tesla（TSLA）獲利，蘋果盤中跌至120.7美元，Tesla亦低見405美元，相較於周一（8月28日）收市價498.3美元，Tesla近3日內累積回吐幅度超過18%。

據報此前Tesla曾遭最大外部股東、基金公司Baillie Gifford減持，根據FactSet的數據，該公司將持有的特斯拉股份由6.32%，減持至不多於5%。不過Baillie Gifford強調稱，該基金仍是Tesla的長期信徒Long term believer），該次減持僅僅是出於「投資組合限制」

Tesla拆股後即配股 涉資最多50億美元，詳情請見下一頁

Baillie Gifford還表示，Tesla股價不斷上漲，為了符合單一股票在客戶投資組合中的持倉集中度要求（concentration guideline），他們只能減少持股數量。不過基金在未來很多年內都將保持Tesla的大股東身分，亦對於Tesla的前景保持樂觀。

Tesla股價今年年內已經升逾4倍，本周股價雖小幅插水，但不足以撼動其年內升幅，分析認為是次調整極有可能正在釋放一個信號：Tesla高速增長的勢頭正在放緩。Tesla股份1拆5於本周一生效，當日股價大漲逾一成，隨後Tesla周二（1日）就宣布配股，料集資最多50億美元。

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編輯：李勝男

股票 基金 美元 集資 配股 美股 減持 Tesla

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