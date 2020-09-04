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【白居二入市】將軍澳寶林邨公屋獲白居二客購入 原業主用6年將25萬元變成205萬

股樓投資 08:05 2020/09/04

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房屋委員會宣布，新一期居屋和白表居屋第二市場計劃（下稱白居二），下周四（10日）起接受申請，並於10月7日晚上7時截止，引起全城熱話。事實上，隨著本港疫情漸穩定，樓市交投回復暢旺，買家出動找尋筍盤，持有2019年白居二身份的人士，於去年12月開始發批准信，於今年來成為綠表公屋及居屋的重要購買力，也帶動上述物業樓價水漲船高，最近市場錄得多宗白居二人士入市個案，單位原業主也獲利甚豐。

【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤，了解按【下一頁


日前將軍澳寶林邨公屋單位錄得綠表成交，原業主持貨不足6年，單位大幅升值8.3倍。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，新近錄得寶林邨寶勤樓（6座)）中層17室成交，單位實用面積355平方呎，為2房1廳間隔，外望內園景觀，業主原叫價268萬元，累減38萬元或14.2%，最終獲區外白居二買家以230萬元（綠表價） 承接，實用面積呎價6,479元。


魏仕良透露，原業主於2014年12月購入上址，當時作價24.8萬元(未補地價)，持有單位不足6年，賬面獲利205.2萬元，單位期內升值8.3倍。翻查資料，中原城市領先指數（CCL）於期內升幅約2.6倍，可見以上寶林邨單位樓價升幅大為跑贏整體樓價。

【居屋故事】鴨脷洲居屋漁安苑成致富搖籃 業主趕移民低價沽物業 單位升值18倍，了解按【下一頁


寶林邨位於將軍澳寶琳區，香港房屋委員於2004年時，透過租者置其屋計劃第六期甲將寶林邨內部份單位出售予租戶，美聯物業區域經理黃少明表示，當時住戶以10餘萬至20餘萬元就可購入公屋單位，現時寶林邨單位的樓價已升值至460萬元（自由市場）左右，業主補一半地價後，仍有約230萬元左右可以「落袋」，十分「和味」，再加上個人積蓄，足夠支付細價私樓的首期。

【個案研究】居屋當真可成置業階梯?　綠表戶分享購居屋再踏上私樓之路，了解按【下一頁

而上述最新的成交，原業主於2014年才購入該寶林邨寶勤樓（6座）中層17室單位，相信他當時以綠表的方式購入，數年間已賺逾200萬元，樓價升幅十分驚人，難怪不少合資格人士也希望抽到白居二資格，購入綠表公屋或居屋，搏取樓價升值空間，他日再換樓成私樓也不太難。
 

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記者：陳詠妍

樓價 公屋 居屋 寶林邨
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