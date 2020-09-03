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【疫巿贏家】宅經濟效應? 這間公司按計劃今年開逾120間新店

環球政經 23:44 2020/09/03

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丹麥玩具公司樂高積木1Lego在疫情下，仍然按計劃在今年多開120間分店。其老闆 Niels Christiansen接受BBC訪問時表示:「城巿解封後，我們的店重開，就會有人來排隊買。」Lego在上半年營收達18億英磅(約??港元)，比去年同期升了7%。現時Lego在全球擁612 間分店，今年在英國新開46間，此外在中國將多開80間。

【疫情贏家】日清食品上半年多賺34% 回抵上升軌支持8.1元可吸下一頁

【疫巿求生】中國上半年網購超過5萬億元下一頁

疫情下愈來愈多家庭及大人去玩Lego，上半年到訪其官網達1億人次，而家庭客在疫情封城期間，都想玩大型項目的Lego。Christiansen指下半年即使疫情過去，返學返工回復正常，他相信生意仍然會增長，其中最受歡迎的包括星球大戰、迪士尼公主及哈利波特系列。

 

 

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責任編輯：鄭靜珊

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