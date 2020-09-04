【新股IPO】內地虛擬商品提供商福祿控股最快下周一招股 集資1億美元

據聯交所網站所示，內地第三方虛擬商品及服務平台運營商福祿控股已通過上市聆訊，獨家保薦人為招銀國際。



根據弗若斯特沙利文的資料，以2019年收入計，福祿網絡是中國最大的第三方虛擬商品及服務平台運營商，市場份額為7.7%；以2019年收入及GMV計，福祿網絡是中國最大的第三方文娛相關虛擬商品及服務平台運營商，市場份額分別為11.7%及7.6%。

今年首季純利按年增81.3%至3616萬元（人民幣，下同）；收入按年增34.9%至7998萬元。去年純利按年增28.4%至8064萬元；收入按年增15.8%至2.42億元。

福祿網絡虛擬商品提供商合作夥伴包括騰訊(00700) 、完美世界、網易(09999) 及愛奇藝等。

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記者：張以正