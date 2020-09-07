【新股IPO】內地虛擬商品提供商福祿控股今日（7日）起招股 入場費4494.84元 獲恒地李家傑力撐

內地第三方虛擬商品及服務平台運營商福祿控股(新上市編號：02101)接力登場，由今日（7日）起至周五（11日）招股，招股價介乎6.9至8.9元，發行1億股新股，每手500股，入場費約4,494.84元；招銀國際為獨家保薦人。

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福祿控股是次招股引入了5名基石投資者，其中恒地（00012）主席李家傑旗下基金投資600萬美元，中投中財認購800萬美元，武漢百度百捷及完美世界分別投資300萬及100萬美元，光谷產投則投資3,000萬元人民幣，合共認購股份佔超額配售權行使前規模逾20%。

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集資所得約30%將用於增加虛擬商品交易的種類；約20%將用於增加虛擬商品消費場景合作夥伴數目；約20%用於開發公司增值服務，約20%用於潛在收購；餘下10%為營運資金及一般用途。



根據弗若斯特沙利文的資料，以2019年收入計，福祿網絡是中國最大的第三方虛擬商品及服務平台運營商，市場份額為7.7%；以2019年收入及GMV計，福祿網絡是中國最大的第三方文娛相關虛擬商品及服務平台運營商，市場份額分別為11.7%及7.6%。

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今年首季純利按年增81.3%至3616萬元（人民幣，下同）；收入按年增34.9%至7998萬元。去年純利按年增28.4%至8064萬元；收入按年增15.8%至2.42億元。

福祿網絡虛擬商品提供商合作夥伴包括騰訊(00700) 、完美世界、網易(09999) 及愛奇藝等。

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記者：張以正