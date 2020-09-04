【美股暴跌】百年基金公司Baillie Gifford股災前沽Tesla 曾投資阿里巴巴大賺10倍

▲ Baillie Gifford成立至今已逾百年。

英國 資產管理及 基金公司Baillie Gifford早前披露減持Tesla（美︰TSLA），其後Tesla股價連跌兩日，自高累計跌1成半。雖然 Baillie Gifford聲稱是因投資組合限制而沽貨，惟其沽貨時機相當巧合，更成功減低了在這次科技股大跌市中的損失。

事實上，該公司的歷史相當悠久，其於1908年成立於爱丁堡，至今已有112年歷史。但作為一家歷史悠久的公司，它依然能夠緊貼潮流，參與投資大量新世代的 科技獨角獸企業。

據了解， Baillie Gifford對未上市的 科技公司很感興趣，而且眼光奇準，其持倉包括從亞馬遜（美︰AMZN）、Ｇoogle（美︰GOOG）、「道指新貴」Salesforce（美︰CRM）、Spotify、未上市的Airbnb、正在申請上市的Palantir、甚至是宇宙探索公司SpaceX。

阿里巴巴早期投資者 「騰訊大股東」的股東

Baillie Gifford亦有直接及間接地投資中國科技企業。據此前英國媒體報道，Baillie Gifford多年前透過Scottish Mortgage Trust投資了的阿里巴巴 （09988） ，並且已獲得最少10倍以上的回報。另外，Baillie Gifford亦是騰訊 （00700） 大股東Naspers的投資者之一。

根據 PitchBook的 數據，Baillie Gifford在2018年作為牽頭人或參與者，共參與了約20筆投資，總交易規模超過210億美元。

科技股暴跌引發股災，VIX恐慌指數急升，詳見 【下一頁】

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編輯︰侯景成