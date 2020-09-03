【美股焦點】蘋果跌幅創3月大熊市以來最傷　調升應用程式開發商徵費無助股價 （新增第二版）

▲ 蘋果公司（美：AAPL）未來數日，將會上調對開發商的徵費水平。

英國、法國、意大利等國家開徵新的數碼服務稅，蘋果公司（美：APPL）早前已表明，應用程式開發商將要共同承擔相關額外開支，正式宣布未來數日，將會上調對開發商的徵費水平。不過，相關消息無助股價，蘋果曾跌至121美元水平，最新報122.92美元，暫跌6.5%。

蘋果今次跌市，乃3月20日環球大跌市以來最傷，當日跌幅6.4%。

綜合外電報道，蘋果公司最新宣布，數日內將會上調對應用程式開發商的收費，是因應數碼服務稅而推出新措施的最新科網巨企。此前，谷歌（Google）及亞馬遜（美：AMZN）亦有相應將成本轉嫁開發商的動作。

英國、法國、意大利、土耳其等國家，先後宣布會開徵新的數碼服務稅項，逼使巨型科網企業要繳交更多稅項。因應新稅項開支，蘋果公司曾表示，正研究相關價格調整，有需要亦會更新App Store上的價格。

谷歌此前指，因應英國及奧地利的新稅項調整，新的廣告費用將於今年11月1日起生效。而早在8月份，亞馬遜就指會上調對賣家的收費。

數碼服務稅觸發國際激烈爭議，美國曾批評，稅項對美資科企不公及涉嫌歧視。

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編輯：趙穎妍