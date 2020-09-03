【新股IPO】百勝中國9987明日截飛　借出孖展近百億超購約12倍

挾着中概股概念的百勝中國（新上市編號：09987）將於明日截飛，惟招股以來反應都很一般，綜合多間券商，至今累計借出約100億元孖展額，相當於公開發售部份約12倍。

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百勝中國本周二（1日）起至周五（4日）招股，下周四（10日）掛牌；入場費23,635元，被指為貴絕今年新股。該股將發售4191萬股，發售價最高468元，每手50股；定價預期將會在周四或之前參考在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。

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公司旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY；截至6月底有9,900多家餐廳，主要覆蓋中國1400多個城市。百勝中國去年收入達87.76億美元，按年增4.3%；今年上半年收入為36.6億元，按年跌17.4%。

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記者：張以正