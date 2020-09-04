【VIX】科技股洗倉、美股恐慌指數VIX爆升兩成　「港版VIX」同樣大升

▲ VIX指數常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多

美股急挫，幾近所有焦點股均大幅下挫，科技股更現洗倉式急挫，納指一度瀉5.8%。與此同時，俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）亦大幅抽高，並一度突破35水平，創6月中旬以來最高。VIX指數收報33.6，升26.5%。事實上，被視為「港版VIX」的恒指波幅指數也於今日大升。

美股科技股急瀉期間，焦點股蘋果（AAPL）更曾跌至120.5美元，創3月大跌市以來表現最差一日。

VIX指數常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多。3月環球股市急挫時，指數曾突破80大關，後市若要回穩，恐慌指數需見回落。

事實上，上一星期美股連番破頂下，VIX指數卻未相應走低，反而不斷從低位回升，意味部分資金早已憂慮科技股升勢過急，遂率先部署認沽期權。上星期一（8月24日）時，VIX指數僅報22.37水平。

港版VIX大升 惟期貨成交不多

港股市場也有同類指數，恒指公司早年推出恒指波幅指數 （VHSI），反映投資者投資情緒的最先指標。

恒指波幅指數主要量度股票市場30個曆日的預期波幅，並以港交所 （00388） 買賣的即月及下月恒生指數期權的價格計算，恒指波幅指數是引申或預期的波幅指數，並以百分點報價。

恒指波幅指數周五（4日）早市高見25.22點，較昨日收市升一成。於3月環球股市最波動時，恒指波幅指數一度高見64.80點，為逾5年以來最高。

港交所也有推出「恒指波幅指數期貨」，惟恒指以往波動性較少，相關產品成交不高，鮮有投資者以此為風險管理工具。

【美股焦點】蘋果跌幅創3月大熊市以來最傷 調升應用程式開發商徵費無助股價 （新增第二版）

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編輯：莫亦熙、麥德銘