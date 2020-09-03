【美股焦點】科技股洗倉式急跌　恐慌指數爆升近一成

▲ VIX指數常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多

美股急挫，幾近所有焦點股均大幅下挫，科技股更現洗倉式急挫，納指下瀉幅度接近3.5%。與此同時，俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）亦大幅抽高，並一度突破28水平，創7月中旬以來最高。

科技股急瀉期間，焦點股蘋果（AAPL）更曾跌至121美元水平，創3月大跌市以來表現最差一日。

VIX指數常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多。3月環球股市急挫時，指數曾突破80大關，後市若要回穩，恐慌指數需見回落。截至本港時間約晚上11時25分，VIX指數報2918，升9.8%。

事實上，上一星期美股連番破頂下，VIX指數卻未相應走低，反而不斷從低位回升，意味部分資金早已憂慮科技股升勢過急，遂率先部署認沽期權。上星期一（8月24日）時，VIX指數僅報22.37水平。

【美股焦點】蘋果跌幅創3月大熊市以來最傷 調升應用程式開發商徵費無助股價 （新增第二版）

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編輯：莫亦熙