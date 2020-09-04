【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫（訂戶專享） 環球政治 10:05 2020/09/04 分享： 歐盟跟俄羅斯關係進一步緊張，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）疑遭落毒，惹來歐盟譴責。比俄羅斯總統普京更頭痕，可能是德國總理默克爾。德國既視俄羅斯為安全威脅，卻與之合作興建北溪2號項目，德國內部也開始質疑，工程應否繼續做下去，甚至有人索性要求斬纜，就此作罷。美國總統特朗普之前對北溪2號的批評一語成讖，而付出代價的不只是德國人，還包括默克爾。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋 2020/08/18 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 普京政敵證實被落毒 默克爾促俄羅斯徹查 2020/08/25 普京政敵證實被落毒 默克爾促俄羅斯徹查 俄羅斯反對派疑被落毒昏迷 德國派專機接走治療遭拒 2020/08/21 俄羅斯反對派疑被落毒昏迷 德國派專機接走治療遭拒 俄羅斯反對派旗手突然昏迷病危 發言人質疑遭落毒 2020/08/20 俄羅斯反對派旗手突然昏迷病危 發言人質疑遭落毒 最新專欄文章 更多 【安倍辭職】菅義偉從不談外交路線 卻可從選舉操作見端倪（訂戶專享） 2020/09/03 【安倍辭職】菅義偉從不談外交路線 卻可從選舉操作見端倪（訂戶專享） FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤（訂戶專享） 2020/09/02 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤（訂戶專享） 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 2020/09/01 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變 2020/09/01 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變 【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱 2020/09/01 【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱 外交 政治 默克爾 德國 俄羅斯 歐盟 制裁 天然氣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入