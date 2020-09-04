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【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫（訂戶專享）

環球政治 10:05 2020/09/04

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歐盟跟俄羅斯關係進一步緊張，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）疑遭落毒，惹來歐盟譴責。比俄羅斯總統普京更頭痕，可能是德國總理默克爾。德國既視俄羅斯為安全威脅，卻與之合作興建北溪2號項目，德國內部也開始質疑，工程應否繼續做下去，甚至有人索性要求斬纜，就此作罷。美國總統特朗普之前對北溪2號的批評一語成讖，而付出代價的不只是德國人，還包括默克爾。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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