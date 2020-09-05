【百萬Blogger】止凡：蝕本股怎沽？

上篇文章提到滙豐（00005）的未來頗黯淡，尾段留了伏綫，希望日後可討論沽股考慮。不少散戶對沽出蝕本股票始終有情意結，更認為不賣不蝕，這樣討論一下。

作為長綫投資的價值投資者，平時不常沽出股票，所以很少討論沽股操作。於新版著作《富在財商》內提到沽出股票的6種可能情況：

1.公司內部發生巨變，令公司變得一塌糊塗。

2.股市非常亢奮，股價升至非常不合理水平。

3.自己分析公司時出錯，看錯或看漏資料。

4.發現更好資產，需要沽出股票換馬。

5.行業內或大環境發生變化，影響公司未來表現。

6.本身投入資金有其他用途，如結婚、進修等。

很多人用「止蝕」來形容蝕價沽股這個動作，筆者則不太喜歡這個形容，因為「止蝕」帶有技術性與機械式的感覺，跌到一個百分比後，不問因由就「止蝕」沽出，變成跟着價格走，而非跟着價值走。以上6點沽股考慮比較合理，因它們都是價值相關與資金用途等原因。

按觀察，若近月有意沽出滙豐，其原因可能是第四點與第六點，即大環境發生巨變，考慮把資金換馬到更好前景的地方。始終，今天持有滙豐股票的散戶，基本上何時買入都要蝕本，蝕着來賣股，多難過，這裏提出一個心態上的建議。

當沽股時，別計着自己的買入價，這是看「過去」的動作，這會令你永遠沽不出。投資應該看「未來」，沽股時亦然。考慮時，應由這一點開始預期，把同一筆錢放這裏還是放那裏會比較好，跑得最遠，用換馬的心態。而不是回看今天股價與當年買入價相差多少，去替自己埋單計數。

向前看，心情會好過一點。這個換馬心態與一些大企業的決策差不多，過去的投資已是沉沒成本，企業管理層不會多作考慮。

例如公司過去於一個國家設廠，投入數以億計的資金，但因為一些原因，可能政局不穩，或當地人工成本飈升。於這一刻作一個決定，應否再投入一筆資金把當地廠房轉至另一個國家。此時所考慮的就是新投入資金與日後的回報作個計算，即「繼續留下來」與「搬廠」之間作個計算，於5年後或10年後，哪個比較好。絕不會把上一家廠的投入資金（沉沒成本）都算進去。

平日我們打工替公司找資料與項目選項讓高層作決定，其實與投資差不多。但當來到處理投資，調配自己的血汗錢時，就很難有這般瀟灑。即使筆者向身邊朋友提出，也會聽到：「我XX元買入的，今天沽，不就蝕本嗎？」

要理性地說到做到，的確需要一點時間適應。大家可以有趣地問自己一個問題：「若這筆錢是公司的，而不是你的，你今天會否沽掉手中股票換馬呢？」

若你鍾情滙豐，當然可以繼續保留一點。又或者待它雨過天晴、盈利能力強勢回歸、國際政局穩定、恢復派息後，再換馬回來也可以。

最後提醒一下，投資始終自己作決定，這裏拿滙豐作例子來提供一個沽股考慮的心態，別誤會這是一個投資意見。

止凡分析滙豐的出路，請按【此頁】

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