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【利財筆記】林本利：採購經理指數 與恒指同步

名人薈萃 13:56 2020/09/06

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自去年第三季香港出現經濟負增長後，至今年第二季，已有一年的時間。經濟萎縮由初時-3%，擴大至-9%，失業率由3%以下，上升至6%以上。

筆者不時提醒學生，股市是反映未來經濟表現的領先指標，若果等到經濟情況最差時才入市，到時股市可能已大幅回升，失去趁低入市的大好時機。今年初，疫症由內地輸入香港，恒指由29000點下挫至25000點；到3月時，疫症全球大流行，觸發美股出現4次熔斷，恒指一度跌至21000點水平。

當時不少人預計香港及全球經濟在第二季將出現嚴重衰退，各地政府及央行全力救市。若果等到7月公布第二季GDP數字和失業率時才入市，恐怕為時已晚。

其實早於今年初，筆者眼見香港已出現兩季經濟負增長，已推介10項經濟衰退及復甦指標給學生參考（有興趣讀者可前往筆者fb專頁《林本利林氏力牆x利財筆記》參考1月20日發布的短片）。這10項指標，按照預測未來經濟表現的能力排列，排首位的自然是恒生指數這個領先指標。投資者當然希望在低位入市認購股票，但要預測未來經濟表現，何時復甦，以致可以安心入市，便要倚靠其他指標，當中以採購經理指數（PMI）測市能力最高。

筆者翻查自2015年6月的香港PMI，發覺走勢大致和恒指同步。2015年6月A股未被納入MSCI，觸發A股和港股由高位大跌，PMI由49.2點開始下滑。2016年初A股熔斷，人民幣持續貶值，PMI一直低於50點的盛衰分界點。及至2017年人民幣止跌回升，PMI亦止跌回升，升穿50點，恒指2017年一直上升。直至2018年中美出現貿易糾紛，2019年香港出現反修例示威，PMI才出現波動，反覆向下，跌至今年2月的33.1點。

隨着今年3月疫症大流行，各地政府及央行全力救市，股市由低位回升，投資者開始恢復信心，各行各業逐漸復工，香港PMI連續多個月回升，到6月升至49.6點，接近50點的盛衰分界點。若非疫症自7月初再度爆發，PMI理應超越50點，不會跟隨恒指由高位回落一成，在7月跌至44.5點。

除了PMI外，其他預測經濟是否復甦（股市回升）的指標，包括美滙指數是否轉弱（即港元跟隨轉弱，刺激出口），人民幣是否轉強（內地企業以港元計算的利潤將上升）；港元兌美元是否轉強，跌至7.8以下，甚至跌穿7.75，觸發金管局入市吸納美元，增加港元供應，令銀行體系結餘上升，港元拆息回落，有利刺激經濟。此外，若大量資金透過港股通流入香港股市，自然有助推高恒指；零售業表現向好，亦有助經濟復甦，但數據已相對滯後，故此這指標排在榜尾。

今年7月初，當時的各項指標大部分都向好，不少亦已達標，故此恒指3月由最低位的21139點回升27%至26782點是有迹可尋。若果錯過今次在低位入市的機會，日後便要多些留意上述各項指標。

統計處最新公布今年5月至7月失業率，由4至6月的6.2%。輕微回落至6.1%。根據筆者的推算方法（見8月1日667期），4至6月的單月失業率分別是4月7%，5月6.1%，6月5.5%月，3個月平均是6.2%；而5月至7月的的單月失業率分別是5月6.1%，6月5.5%，7月6.7%，3個月平均是6.1%。

即7月的失業率實際上回升，由6月的5.5%升至7月的6.7%，這明顯和疫情反彈有關。正如筆者所述，失業率屬滯後指標，統計處公布數據時經濟情況可能已逆轉。

 

 

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撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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