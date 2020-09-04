【法律迷思】疫情下擔任借貸「擔保人」的法律責任

受「新冠肺炎」疫情所拖累，不少公司都面臨裁員或倒閉潮。不論是僱主或僱員，在此時期難免會遇到周轉問題而有借貸或申請按揭的需要。在借貸或申請按揭時，有不少情況皆要求借款人 (borrower) 找尋第三者作為借貸的擔保人 (guarantor)，可是很多人在成為擔保人時都忽略了其責任及風險。

甚麼是「擔保人」？

擔保人是指當借款人沒有履行債務責任的時侯（包括未能準時還款）而須按合約替借款人承擔還款責任的人。一般而言，當借款人的入息不足(或不穩定)以通過貸款審批時，貸款人 (lender) 就可能要求第三者作為借貸或按揭的擔保人。

雖然現時並沒有條例訂明成為擔保人的資格，理論上除了未成年、沒有行為能力及破產人士，任何人只要願意就貸款負上擔保人的責任均可成為擔保人。但現實上，銀行一般只會接受親屬(或特定人士)作為擔保人，部分銀行甚至要求擔保人為借款人的直系親屬（即父母、子女、已婚伴侶）。

成為「擔保人」或影響未來置業計劃

當借款人未有依時償還貸款，銀行或財務公司就會向借款人追討債務，但如果借款人依然拖欠還款或失蹤，貸款人便會轉向擔保人追討。當擔保人被貸款人以法律途徑追討，他便須代為還款，及後再向借款人要求賠償。

除了有機會要替借款人還款外，成為擔保人亦會影響未來自身的借貸或置業計劃，因為擔保人的身分會紀錄在信貸資料庫中，如果日後要申請其他按揭時成數會較沒有擔保人身分低，而且供款與入息比率和壓力測試的要求亦會更嚴格。

「擔保人」與「借貸諮詢人」的分別

與擔保人不同，「諮詢人」(Referee)只是在借款人未能如期還款時讓貸款人聯絡之對象，從而了解情況或查詢借款人行蹤，他們在法律上並沒有責任為借款人還債。如果貸款人聯絡諮詢人追收債務、作出不斷滋擾或恐嚇，便有機會違反《個人資料（私隱）條例》(第486章)。

本港持牌銀行、限制牌照銀行及接受存款公司均受金管局監管。根據《銀行營運守則》，收數機構不可以採取騷擾性或不正當的收數手段；若果第三者（包括借貸諮詢人）並未與機構訂立任何正式協議，就借款人的債務作出擔保，該機構(及所聘用的收數公司)便不應試圖向該等人士追討債項。

至於財務公司則受《放債人條例》(第163章)所監管， 同樣須遵守香港持牌放債人公會所頒布的《放債營運守則》，不可直接或間接地向諮詢人追討債項。

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